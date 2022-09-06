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В МИД России констатировали пассивную позицию Лондона по осужденным в Донбассе британцам

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В Лондоне заняли пассивную позицию в отношении осуждённых в Донбассе за наёмничество британцев, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
В МИД России констатировали пассивную позицию Лондона по осужденным в Донбассе британцам
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Британская сторона продолжает занимать пассивную позицию в вопросе судьбы своих граждан, осужденных за наёмничество. Складывается ощущение, что у Лондона отсутствует стимул оказывать практическое содействие этой категории лиц», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, вместо этого Великобритания манипулирует ситуацией для демонстрации своей непреклонной позиции по «непризнанию реалий на земле».

«Это не более, чем отговорки, показывающие насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников», — отметил Беляев.

Он добавил, что со своей стороны Москва продолжает призывать Лондон принять все необходимые меры для исключения любых форм вовлечённости своих граждан в военную активность на Украине.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что дата исполнения смертного приговора в отношении иностранных наёмников не оглашается.

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