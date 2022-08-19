Пушилин: дата исполнения приговора в отношении наёмников в ДНР не оглашается

Дата исполнения смертного приговора в отношении иностранных наёмников в Донецкой Народной Республике не оглашается, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с этим он отметил, что срок, необходимый для апелляции, уже прошёл.

«Срок апелляции исчерпан, дальше дело было передано в Министерство юстиции. Согласно законодательству ДНР, дата приговора и когда он исполнен, этот момент не оглашается», — цитирует Пушилина РИА Новости.

4 августа Генеральная прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.