Пушилин: дата исполнения приговора в отношении наёмников в ДНР не оглашается
- РИА Новости
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Вместе с этим он отметил, что срок, необходимый для апелляции, уже прошёл.
«Срок апелляции исчерпан, дальше дело было передано в Министерство юстиции. Согласно законодательству ДНР, дата приговора и когда он исполнен, этот момент не оглашается», — цитирует Пушилина РИА Новости.
4 августа Генеральная прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.