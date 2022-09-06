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Песков выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время теракта у российского посольства в Кабуле.
Песков выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле
  • © Пресс-служба Администрации президента РФ

«Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате террористического акта. Хотим надеяться, что те, кто устроил этот террористический акт, будут определены и понесут соответствующее наказание», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, посольство находится в тесном контакте с представителями местной власти. В дипмиссии потребовали усилить меры безопасности на фоне случившегося.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

Как позднее сообщила отслеживающая деятельность террористов SITE Intelligence Group, боевики «Вилаят Хорасан» — афганского филиала «Исламского государства»* — взяли ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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