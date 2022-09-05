Песков назвал взрыв около посольства России в Кабуле терактом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взрыв около российского посольства в Кабуле террористическим актом.

«Безусловно, речь идёт о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт, и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», — сказал он.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

Позднее в МИД России заявили о двух погибших сотрудниках российского посольства в результате взрыва.