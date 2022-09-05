Глава Минфина Никарагуа заверил, что страна не станет вводить антироссийских санкций

Никарагуа поддерживает Россию в отношении введённых против государства санкций со стороны Запада, заявил глава Минфина Никарагуа Иван Акоста.

«Мы уже на своём опыте проходили этап санкций, очень давно. Мы не испытываем никакого давления (из-за призывов ввести санкции против России. — RT) и готовы к такой ситуации. Мы поддерживаем Россию», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции не приведут к прекращению украинского конфликта.

4 сентября в центре немецкого Кёльна прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине.