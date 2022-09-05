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Депутат бундестага Вагенкнехт назвала нереалистичным заставить Россию отказаться от Крыма

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Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала нереалистичной цель заставить Россию отказаться от Крыма.

Она напомнила, что Россия является ядерной державой, и если настаивать на том, что россиян нужно изгнать из Крыма, конфликт на Украине «будет продолжаться вечно».

«Вопрос в том, какие цели являются реалистичными... Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». 

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на это ответил, что угрозы украинского лидера вернуть Крым военным путём лишены смысла.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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