Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала нереалистичной цель заставить Россию отказаться от Крыма.

Она напомнила, что Россия является ядерной державой, и если настаивать на том, что россиян нужно изгнать из Крыма, конфликт на Украине «будет продолжаться вечно».

«Вопрос в том, какие цели являются реалистичными... Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами».

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на это ответил, что угрозы украинского лидера вернуть Крым военным путём лишены смысла.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.