Федерация промышленников Австрии предложила пять мер поддержки австрийских предприятий, среди которых увеличение государственных субсидий на €2,5 млрд. Об этом говорится в статье Kronenzeitung.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — заявил президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.

По его словам, в случае дальнейшего бездействия правительства Австрии грозят закрытие предприятий и безработица.

Ранее в материале Die Welt сообщалось, что в Австрии склоняются к отмене антироссийских санкций из-за подскочивших цен на электроэнергию.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.