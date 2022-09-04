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Kronenzeitung: бизнесмены Австрии потребовали от кабмина €2,5 млрд вместо российского газа

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Федерация промышленников Австрии предложила пять мер поддержки австрийских предприятий, среди которых увеличение государственных субсидий на €2,5 млрд. Об этом говорится в статье Kronenzeitung.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — заявил президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.

По его словам, в случае дальнейшего бездействия правительства Австрии грозят закрытие предприятий и безработица.

Ранее в материале Die Welt сообщалось, что в Австрии склоняются к отмене антироссийских санкций из-за подскочивших цен на электроэнергию.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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