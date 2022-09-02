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Die Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций

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В Австрии склоняются к отмене антироссийских санкций из-за подскочивших цен на электроэнергию, говорится в материале Die Welt.
Die Welt: Австрия готова отказаться от антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Benjamin Rottenanger / EyeEm

«В Австрии больше нет чёткого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — говорится в материалах издания.

Также отмечается, что население всё больше поддерживает правонационалистическую несистемную Австрийскую партию свободы, которая положительно настроена в отношении президента России Владимира Путина.

Автор статьи проиллюстрировал свою точку зрения данными опроса, согласно которым 40% австрийцев выступают против рестрикций в отношении Москвы.

Ранее профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани написал, что западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами санкций в отношении России привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

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