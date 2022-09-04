военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России: вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается

Короткая ссылка
Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
МИД России: вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается
  • globallookpress.com

«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается», — сказал Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, на данный момент видно много примеров того, как США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН.

31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы России не получил въездных виз в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить