МИД России: вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается
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«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается», — сказал Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, на данный момент видно много примеров того, как США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН.
31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.
По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы России не получил въездных виз в США.