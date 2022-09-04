МИД России: вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается

Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается», — сказал Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, на данный момент видно много примеров того, как США не выполняют соглашение с Секретариатом ООН.

31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы России не получил въездных виз в США.