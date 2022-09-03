Сенатор Джабаров: пора переносить штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что настало время ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.

По его мнению, прежде всего это должна быть страна с нейтральным статусом.

«Например, в Австрию или Швейцарию», — написал сенатор в Telegram.

Джабаров связал такое предложение с тем, что России, являющейся государством — основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности, «не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН».

«Ждём реакции мировой общественности», — добавил он.

31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы России не получил въездных виз в США.