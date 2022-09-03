военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенатор Джабаров: пора переносить штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

Короткая ссылка
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что настало время ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Сенатор Джабаров: пора переносить штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну
  • РИА Новости

По его мнению, прежде всего это должна быть страна с нейтральным статусом.

«Например, в Австрию или Швейцарию», — написал сенатор в Telegram.

Джабаров связал такое предложение с тем, что России, являющейся государством — основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности, «не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН».

«Ждём реакции мировой общественности», — добавил он.

31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы России не получил въездных виз в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить