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Небензя: российская делегация пока не получила визу США на сессию ГА ООН

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Никому из членов российской делегации пока не выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре. Об этом говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку организации Антониу Гутеррешу.

«По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, по словам Небензи, визы также пока не получили сопровождающие журналисты и члены экипажа рейса министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

Глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил: Москва исходит из того, что США своевременно обеспечат главу российского МИД Сергея Лаврова и всю делегацию визами для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

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