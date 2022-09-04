The Sun: цены на еду и электричество в России ниже британских
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Отмечается, что цены в России оказались ниже, несмотря на санкции Запада.
Эксперты заявляют, что, пока у России есть средства от продажи нефти, субсидирование продовольственной сферы не является проблемой.
Также в Британии выше цены на бензин и ожидается 80% роста цен на электричество, в то время как в России данный рост составил 10%.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал власти Евросоюза возместить расходы граждан из-за последствий антироссийских санкций.