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The Sun: цены на еду и электричество в России ниже британских

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В августе цены на продукты в Великобритании выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в России цены на продукты снизились на 11,3%, пишет издание The Sun.
The Sun: цены на еду и электричество в России ниже британских
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что цены в России оказались ниже, несмотря на санкции Запада.

Эксперты заявляют, что, пока у России есть средства от продажи нефти, субсидирование продовольственной сферы не является проблемой.

Также в Британии выше цены на бензин и ожидается 80% роста цен на электричество, в то время как в России данный рост составил 10%.

Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал власти Евросоюза возместить расходы граждан из-за последствий антироссийских санкций.

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