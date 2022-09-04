Оператор газовой инфраструктуры GIE: газохранилища Германии заполнены на 85%

Уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 85,02%, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

Как указывает РИА Новости, таким образом Германии удалось достигнуть цели, запланированной на октябрь текущего года, несмотря на остановку «Северного потока».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может остановить импорт газа из России, хотя на данный момент поступают его небольшие объёмы.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.