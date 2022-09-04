В США выступили против идеи запрета на выдачу виз для всех россиян

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают инициативу Европейского союза ужесточить визовый режим для всех россиян, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для российских граждан.

«Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби не поддержал данное намерение Евросоюза, поскольку, по его мнению, «сами россияне не должны в результате этого страдать».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский информировал, что Польша, Финляндия и страны Прибалтики намереваются стандартизировать процедуры, применяемые пограничными службами по отношению к россиянам.