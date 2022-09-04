В США выступили против идеи запрета на выдачу виз для всех россиян
«Мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера», — приводит его слова РИА Новости.
Кирби не поддержал данное намерение Евросоюза, поскольку, по его мнению, «сами россияне не должны в результате этого страдать».
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский информировал, что Польша, Финляндия и страны Прибалтики намереваются стандартизировать процедуры, применяемые пограничными службами по отношению к россиянам.