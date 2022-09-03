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Граничащие с Россией страны ЕС обсудят вопрос процедуры выдачи виз для россиян

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Польша, Финляндия и страны Прибалтики намереваются стандартизировать процедуры, применяемые пограничными службами по отношению к россиянам. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Граничащие с Россией страны ЕС обсудят вопрос процедуры выдачи виз для россиян
  • РИА Новости

По его словам, целью данных стран является единый подход всего ЕС по визам для россиян.

Он отметил, что планом-максимум является максимальное ограничение.

«Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — приводит ТАСС слова Яблоньского.

Замглавы МИД добавил, что на будущей неделе состоятся переговоры пяти граничащих с Россией стран ЕС по данному вопросу.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Приостановка Евросоюзом упрощённого визового режима с Россией затронет и европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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