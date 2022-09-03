Граничащие с Россией страны ЕС обсудят вопрос процедуры выдачи виз для россиян

Польша, Финляндия и страны Прибалтики намереваются стандартизировать процедуры, применяемые пограничными службами по отношению к россиянам. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, целью данных стран является единый подход всего ЕС по визам для россиян.

Он отметил, что планом-максимум является максимальное ограничение.

«Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — приводит ТАСС слова Яблоньского.

Замглавы МИД добавил, что на будущей неделе состоятся переговоры пяти граничащих с Россией стран ЕС по данному вопросу.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Приостановка Евросоюзом упрощённого визового режима с Россией затронет и европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.