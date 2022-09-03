Граничащие с Россией страны ЕС обсудят вопрос процедуры выдачи виз для россиян
- РИА Новости
По его словам, целью данных стран является единый подход всего ЕС по визам для россиян.
Он отметил, что планом-максимум является максимальное ограничение.
«Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — приводит ТАСС слова Яблоньского.
Замглавы МИД добавил, что на будущей неделе состоятся переговоры пяти граничащих с Россией стран ЕС по данному вопросу.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
Приостановка Евросоюзом упрощённого визового режима с Россией затронет и европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.