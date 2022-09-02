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В МИД России заявили, что Москва примет практические меры на визовые ограничения ЕС

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Москва примет практические меры в ответ на визовые ограничения со стороны стран Евросоюза. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России заявили, что Москва примет практические меры на визовые ограничения ЕС
  • globallookpress.com

По его словам, зеркальный ответ в данном случае не будет лучшим ходом.

«Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть, несимметричная, асимметричная, как сейчас говорят, реакция», — приводит РИА Новости заявление Рябкова в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что российская сторона примет практические меры. 

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Приостановка Евросоюзом упрощённого визового режима с Россией затронет и европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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