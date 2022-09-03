Американский журналист Шурк считает, что США превращаются в «банановую республику»

Американский журналист Джей Шурк в статье для The American Thinker выразил мнение, что Соединённые Штаты превращаются в «банановую республику».

По словам журналиста, в банановой республике живёт «беззаконное общество, в котором правят обезьяны».

«Почти 80% американцев считают, что мы живём в условиях двухуровневой системы правосудия», — пишет Шурк.

Он привёл в пример результаты опросов, которые показывают низкие рейтинги доверия у трёх ветвей власти: 25% у Верховного суда, 23% у президента страны и 7% у конгресса.

Журналист также перечислил три признака «банановой республики»: языковые манипуляции и «культ левых взглядов», политические преследования и «избирательная законность», а также «принуждение граждан к согласию» и усиление зависимости от правительства.

Ранее старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.

По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».

По мнению обозревателя издания Дона Федера, Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса.