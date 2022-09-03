военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Американский журналист Шурк считает, что США превращаются в «банановую республику»

Короткая ссылка
Американский журналист Джей Шурк в статье для The American Thinker выразил мнение, что Соединённые Штаты превращаются в «банановую республику».
Американский журналист Шурк считает, что США превращаются в «банановую республику»
  • Gettyimages.ru

По словам журналиста, в банановой республике живёт «беззаконное общество, в котором правят обезьяны». 

«Почти  80% американцев  считают, что мы живём в условиях  двухуровневой системы правосудия», — пишет Шурк.

Он привёл в пример результаты опросов, которые показывают низкие рейтинги доверия у трёх ветвей власти: 25% у Верховного суда, 23% у президента страны и 7% у конгресса.

Журналист также перечислил три признака «банановой республики»: языковые манипуляции и «культ левых взглядов», политические преследования и «избирательная законность», а также «принуждение граждан к согласию» и усиление зависимости от правительства.

Ранее старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.

По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».

По мнению обозревателя издания Дона Федера, Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить