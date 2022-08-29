Журналист The Washington Times рассказал о признаках «надвигающегося коллапса» в США

Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса, считает обозреватель The Washington Times Дон Федер.

Среди таких признаков он назвал усилия элит по продвижению политики открытых дверей для мигрантов.

Также в списке говорится о безнаказанности для преступников и об элитах, которые высмеивают американские ценности.

Кроме того, Федер считает «поддержку варваров под боком» одним из признаков краха страны.

Пятым признаком он называет «отказ от размножения в количестве, достаточном для поддержания популяции».

Ранее старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.

По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».