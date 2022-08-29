военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Журналист The Washington Times рассказал о признаках «надвигающегося коллапса» в США

Короткая ссылка
Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса, считает обозреватель The Washington Times Дон Федер.
Журналист The Washington Times рассказал о признаках «надвигающегося коллапса» в США
  • Gettyimages.ru

Среди таких признаков он назвал усилия элит по продвижению политики открытых дверей для мигрантов.

Также в списке говорится о безнаказанности для преступников и об элитах, которые высмеивают американские ценности.

Кроме того, Федер считает «поддержку варваров под боком» одним из признаков краха страны.

Пятым признаком он называет «отказ от размножения в количестве, достаточном для поддержания популяции».

Ранее старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.

По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить