Журналист The Washington Times рассказал о признаках «надвигающегося коллапса» в США
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Среди таких признаков он назвал усилия элит по продвижению политики открытых дверей для мигрантов.
Также в списке говорится о безнаказанности для преступников и об элитах, которые высмеивают американские ценности.
Кроме того, Федер считает «поддержку варваров под боком» одним из признаков краха страны.
Пятым признаком он называет «отказ от размножения в количестве, достаточном для поддержания популяции».
Ранее старший редактор американской газеты The Washington Post Марк Фишер в своей статье задался вопросом, движутся ли Соединённые Штаты к гражданской войне.
По утверждению журналиста, многие в стране придерживаются идеи, что подобное противостояние «либо неизбежно, либо необходимо».