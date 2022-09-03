Посол Антонов отреагировал на желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя желание Соединённых Штатов увязать переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности, назвал данный шаг американской стороны неправомерным.

«Американская сторона в искажённом свете интерпретирует значение диалога по контролю над вооружениями, в том числе по выработке нового соглашения на замену ДСНВ», — заявил российский посол.

По словам Антонова, основу проблем возобновления инспекций по ДСНВ составляет антироссийский курс Вашингтона, который создаёт препятствия для проведения Россией проверок на территории США.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.