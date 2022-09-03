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Британский депутат высказался о возможности использования ядерного оружия в ближайшее время

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Депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд в эфире Times Radio допустил, что тактическое ядерное оружие в мире могут применить в ближайшие десять лет.

Он выразил уверенность, что к такому исходу может привести рост напряжённости на мировой арене.

«Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — приводит слова Эллвуда РИА Новости.

Кроме того, британский депутат отметил необходимость для Великобритании в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране справиться с трудностями.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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