Британский депутат высказался о возможности использования ядерного оружия в ближайшее время
Он выразил уверенность, что к такому исходу может привести рост напряжённости на мировой арене.
«Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», — приводит слова Эллвуда РИА Новости.
Кроме того, британский депутат отметил необходимость для Великобритании в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране справиться с трудностями.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.