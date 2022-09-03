В Китае пригрозили контрмерами в ответ на продажу США оружия Тайваню

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай намерен принять «законные и необходимые» меры в ответ на продажу Соединёнными Штатами вооружения Тайваню.

Он призвал Вашингтон соблюдать принцип одного Китая, а также прекратить продажу вооружения острову и закончить военные контакты с ним.

«Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации», — приводит слова Лю Пэнъюй РИА Новости.

Он подчеркнул, что поставляя оружие Тайваню, США таким образом вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет.

Представитель китайского посольства также отметил, что данный американский курс ставит под угрозу будущее китайско-американских отношений.

Ранее стало известно, что американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд.