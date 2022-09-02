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В ВМС США заявили о захвате Ираном беспилотников в Красном море

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В США сообщили об инциденте с захватом иранской стороной военных беспилотников в Красном море.
В ВМС США заявили о захвате Ираном беспилотников в Красном море
  • AFP
  • © Natianna STRACHEN / US Central Command

«Инцидент имел место. Дополнительная информация будет предоставлена при возможности», — сообщил представитель 5-го флота ВМС США РИА Новости.

По данным иранских СМИ, в Красном море было захвачено два американских плавучих дрона Saildrone Explorer. Моряки осмотрели их и выпустили в безопасном районе.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии разных вариантов развития событий с ядерной сделкой с Ираном.

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