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Грызлов заявил, что Москва будет договариваться с Киевом при создании необходимых условий

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России не о чем договариваться с «ничего не решающими переговорщиками» на Украине, диалог будет вестись тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, заявил полпред России в группе, российский посол в Минске Борис Грызлов.
Грызлов заявил, что Москва будет договариваться с Киевом при создании необходимых условий
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«С этой властью невозможно было договориться не только из-за её недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, Россия не сможет договориться с такими «ничего не решающими переговорщиками».

«Договариваться тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия. Когда будут достигнуты цели СВО, а они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников», — подчеркнул он.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Грызлов отметил, что указ украинского лидера поставил крест на переговорном процессе и возможности решить конфликт за столом переговоров.

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