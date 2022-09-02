Грызлов заявил, что Москва будет договариваться с Киевом при создании необходимых условий
- РИА Новости
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«С этой властью невозможно было договориться не только из-за её недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю», — сказал он в комментарии ТАСС.
По словам дипломата, Россия не сможет договориться с такими «ничего не решающими переговорщиками».
«Договариваться тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия. Когда будут достигнуты цели СВО, а они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников», — подчеркнул он.
1 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Грызлов отметил, что указ украинского лидера поставил крест на переговорном процессе и возможности решить конфликт за столом переговоров.