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Грызлов: упразднение Зеленским контактной группы поставило крест на переговорном процессе

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Указ украинского президента Владимира Зеленского об упразднении контактной группы поставил крест на переговорном процессе и возможности решить конфликт за столом переговоров, заявил полпред России в группе, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов: упразднение Зеленским контактной группы поставило крест на переговорном процессе
  • РИА Новости

«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии. Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — сказал он ТАСС.

1 сентября Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Вашингтон не разрешит украинцам завершить кризис путём дипломатии, даже если сами украинцы захотят этого.

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