Издание The American Conservative заявило, что Запад попал в экономическую ловушку, которую сам поставил для президента России Владимира Путина.

Как пишет старший редактор издания Род Дреер, развязанная западными странами экономическая война против России может обернуться крахом самого Запада.

«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — говорится в материале.

По словам автора статьи, у западных стран сложилась иллюзия, что Россия должна сидеть сложа руки, позволяя Западу разрушить свою экономику без ответных мер.

Вместе с этим Дреер добавил, что сам наблюдал за тем, как в Европе нещадно унижали русских и всё связанное с русской культурой.

«Когда я приехал в Вену в начале июня, можно было увидеть расклеенные по городу листовки, в которых говорилось, что нельзя любить Достоевского или Чайковского, не любя при этом Путина, то есть они призывали к тотальному бойкоту всего русского, даже русской культуры», — отметил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.