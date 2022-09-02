American Conservative: Запад попал в свою же экономическую ловушку для Путина
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Как пишет старший редактор издания Род Дреер, развязанная западными странами экономическая война против России может обернуться крахом самого Запада.
«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — говорится в материале.
По словам автора статьи, у западных стран сложилась иллюзия, что Россия должна сидеть сложа руки, позволяя Западу разрушить свою экономику без ответных мер.
Вместе с этим Дреер добавил, что сам наблюдал за тем, как в Европе нещадно унижали русских и всё связанное с русской культурой.
«Когда я приехал в Вену в начале июня, можно было увидеть расклеенные по городу листовки, в которых говорилось, что нельзя любить Достоевского или Чайковского, не любя при этом Путина, то есть они призывали к тотальному бойкоту всего русского, даже русской культуры», — отметил он.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.