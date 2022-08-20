Замглавы МИД: Россия готова ужесточать ответные меры при эскалации санкционного давления

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.

Как он рассказал в интервью ТАСС, Россия готова к любому развитию событий, хотя и пытается избежать конфронтации.

Он добавил, что США и ЕС одержимы санкциями против России, её экономики и общества. Принятые ими ограничительные меры можно считать экономической войной без правил, которая в корне подрывает общепризнанные принципы и нормы международного права, включая принципы сотрудничества, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств.

В этих условиях Россия будет принимать ответные меры.

«Сдержанно и выверенно реагируем на подобные действия, руководствуясь задачами защиты своих граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, её финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса. Фокусируем усилия на работе по дедолларизации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности», — отметил Панкин.

Ранее французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.