Канцлер ФРГ Шольц высказался о желании продолжить диалог с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о желании продолжить диалог с Россией. Об этом он сказал в ходе встречи с жителями немецкого города Эссен.

Шольц напомнил, что ездил на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву.

По его словам, они с Путиным также много раз проводили телефонные разговоры.

«И я скажу чётко, что продолжу это делать», — цитирует канлцера РИА Новости.

Также Шольц заявил, что Германия не может остановить импорт газа из России, хотя на данный момент поступают его небольшие объёмы.

Ранее результаты опроса Forsa показали, что большинство граждан Германии считают правильным, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются поддерживать диалог с Россией.