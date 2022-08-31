военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Опрос: большинство немцев выступили за переговоры с Россией

Короткая ссылка
Большинство граждан Германии считают правильным, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются поддерживать диалог с Россией. Об этом информирует n-tv со ссылкой на результаты опроса Forsa.
Опрос: большинство немцев выступили за переговоры с Россией
  • РИА Новости

В статье говорится, что подавляющее большинство немецких граждан считают правильным, что главы западных стран выступают за диалог с президентом России Владимиром Путиным. 

Также, по мнению 77% респондентов, на текущем этапе Западу нужно приложить конкретные усилия для начала переговоров о прекращении боевых действий. 

Ранее Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Макрон в разговоре с Путиным выразил озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить