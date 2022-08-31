Опрос: большинство немцев выступили за переговоры с Россией
- РИА Новости
В статье говорится, что подавляющее большинство немецких граждан считают правильным, что главы западных стран выступают за диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Также, по мнению 77% респондентов, на текущем этапе Западу нужно приложить конкретные усилия для начала переговоров о прекращении боевых действий.
Ранее Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Также сообщалось, что Макрон в разговоре с Путиным выразил озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС.