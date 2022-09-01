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Лавров предупредил о последствиях в случае угрозы российским миротворцам в Приднестровье

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Любые угрозы в адрес российских миротворцев в непризнанном Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров предупредил о последствиях в случае угрозы российским миротворцам в Приднестровье
  • РИА Новости

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих (в регионе. — RT), будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию», — сказал он.

Министр привёл в пример ситуацию в Южной Осетии, когда на российских миротворцев напал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что миротворческая миссия в Приднестровье продолжится до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.

В июне в Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности.

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