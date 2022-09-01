Spiked: лидеры стран Запада стали геополитически безграмотны

Западные лидеры стали геополитически безграмотны. Об этом в статье для издания Spiked заявил аналитик Фрэнк Фуреди.

«Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав», — говорится в статье.

В качестве примеров Фуреди привёл вывод американских войск из Афганистана и визит на Тайвань спикера палаты представителей США Пэнси Пелоси.

По его словам, американским властям не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства для лидерства на мировой арене.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.