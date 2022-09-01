военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Spiked: лидеры стран Запада стали геополитически безграмотны

Короткая ссылка
Западные лидеры стали геополитически безграмотны. Об этом в статье для издания Spiked заявил аналитик Фрэнк Фуреди.
Spiked: лидеры стран Запада стали геополитически безграмотны
  • AP

«Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав», — говорится в статье.

В качестве примеров Фуреди привёл вывод американских войск из Афганистана и визит на Тайвань спикера палаты представителей США Пэнси Пелоси.

По его словам, американским властям не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства для лидерства на мировой арене.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить