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В Минобороны Тайваня заявили о сбитом беспилотнике

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Вооружённые силы Тайваня сбили неизвестный гражданский беспилотник для аэрофотосъёмки, заявили в Минобороны.
В Минобороны Тайваня заявили о сбитом беспилотнике
  • AP

«Сегодня... был обнаружен неопознанный гражданский беспилотник для аэрофотосъёмки, вошедший в воздушное пространство над закрытой акваторией острова Шию», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что военные сначала в соответствии с регламентом сделали предупреждение беспилотнику о необходимости покинуть район. После того как рекомендация была проигнорирована, войска сбили аппарат.

Тайваньские военные 30 августа открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

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