Военные Тайваня открыли огонь в сторону дрона армии КНР

Тайваньские военные открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на военных острова.

По данным агентства, китайский БПЛА подлетел к острову Эрдань, после чего военнослужащие острова открыли огонь боевым снарядом в сторону дрона. В итоге беспилотник развернулся и улетел в сторону города Сямэнь.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.