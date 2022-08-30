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Военные Тайваня открыли огонь в сторону дрона армии КНР

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Тайваньские военные открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Военные Тайваня открыли огонь в сторону дрона армии КНР
  • AP

Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на военных острова.

По данным агентства, китайский БПЛА подлетел к острову Эрдань, после чего военнослужащие острова открыли огонь боевым снарядом в сторону дрона. В итоге беспилотник развернулся и улетел в сторону города Сямэнь.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

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