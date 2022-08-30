Военные Тайваня открыли огонь в сторону дрона армии КНР
- AP
Об этом сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на военных острова.
По данным агентства, китайский БПЛА подлетел к острову Эрдань, после чего военнослужащие острова открыли огонь боевым снарядом в сторону дрона. В итоге беспилотник развернулся и улетел в сторону города Сямэнь.
Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.