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CNN: США помогают Украине при планировании контрнаступления

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США принимают участие в подготовке контрнаступления Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы избежать сильного рассредоточения и не увязнуть на нескольких фронтах», — говорится в сообщении.

Согласно данным источников, изначально в Киеве планировали более широкое контрнаступление, но затем его масштабы были сокращены до района Херсона.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, США ведут с Украиной регулярный диалог по военным вопросам.

Райдер добавил, что украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям.

Ранее Минобороны России заявило о срыве наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской и Николаевской областях.

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