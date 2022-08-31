военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Ерёмина заявила о важности ответа российской стороны на санкции Канады

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение российской стороны запретить въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.
Аналитик Ерёмина заявила о важности ответа российской стороны на санкции Канады
  • РИА Новости

Ерёмина отметила, что подобное решение было ожидаемым, поскольку, как пояснила она, российская сторона не раз заявляла о необходимости отвечать на решения западных стран в отношении своих граждан.

«Мы достаточно давно говорили и говорим о зеркальных ответах, поскольку на постоянной основе регулярно те или иные персоны объявляются невъездными на территории стран, которые не являются нашими партнёрами. Безусловно, каждое такое решение будет отрабатываться», — подчеркнула политолог.

Эксперт также выразила мнение, что Россия и в дальнейшем будет придерживаться такого принципа. 

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить