Аналитик Ерёмина заявила о важности ответа российской стороны на санкции Канады

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение российской стороны запретить въезд в страну для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.

Ерёмина отметила, что подобное решение было ожидаемым, поскольку, как пояснила она, российская сторона не раз заявляла о необходимости отвечать на решения западных стран в отношении своих граждан.

«Мы достаточно давно говорили и говорим о зеркальных ответах, поскольку на постоянной основе регулярно те или иные персоны объявляются невъездными на территории стран, которые не являются нашими партнёрами. Безусловно, каждое такое решение будет отрабатываться», — подчеркнула политолог.

Эксперт также выразила мнение, что Россия и в дальнейшем будет придерживаться такого принципа.

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады.