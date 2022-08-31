Лавров: Россия будет отвечать Западу жёстко, но не во вред себе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на незаконное давление со стороны Запада жёстко, но не во вред себе.

Об этом он сказал в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».

По его словам, Запад наращивает незаконное давление на Россию и другие страны и таким образом подрывает все основы миропорядка, опиравшегося на принципы глобализации, которые продвигали сами западные страны.

Лавров отметил, что открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности в одночасье были перечёркнуты.

«Будем отвечать жёстко, но не во вред себе», — цитирует его ТАСС.

Также Лавров заявил о планах России расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.