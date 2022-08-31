Лавров: Россия будет отвечать Западу жёстко, но не во вред себе
Об этом он сказал в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».
По его словам, Запад наращивает незаконное давление на Россию и другие страны и таким образом подрывает все основы миропорядка, опиравшегося на принципы глобализации, которые продвигали сами западные страны.
Лавров отметил, что открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности в одночасье были перечёркнуты.
«Будем отвечать жёстко, но не во вред себе», — цитирует его ТАСС.
Также Лавров заявил о планах России расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.