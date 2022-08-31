военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров: Россия будет отвечать Западу жёстко, но не во вред себе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на незаконное давление со стороны Запада жёстко, но не во вред себе.

Об этом он сказал в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».

По его словам, Запад наращивает незаконное давление на Россию и другие страны и таким образом подрывает все основы миропорядка, опиравшегося на принципы глобализации, которые продвигали сами западные страны.

Лавров отметил, что открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности в одночасье были перечёркнуты.

«Будем отвечать жёстко, но не во вред себе», — цитирует его ТАСС.

Также Лавров заявил о планах России расширить дипломатическое присутствие на пространстве СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить