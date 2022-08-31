Политолог Бальбек назвал «выстрелом себе в ногу» санкционное давление Запада на Россию
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Как отметил Бальбек, подобная политика «безропотного вассала Вашингтона» уже привела европейцев к росту цен на энергоносители.
«Последствия не только не будут способствовать технологическому прогрессу, но и уже кардинально сказываются на уровне жизни простых людей в Европе», — заявил политолог.
Он добавил, что продолжение санкционного давления на Россию со стороны Запада можно охарактеризовать как «выстрел себе в ногу».
Ранее Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.
По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.