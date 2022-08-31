Политолог Бальбек назвал «выстрелом себе в ногу» санкционное давление Запада на Россию

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции Запада против России правильны и эффективны.

Как отметил Бальбек, подобная политика «безропотного вассала Вашингтона» уже привела европейцев к росту цен на энергоносители.

«Последствия не только не будут способствовать технологическому прогрессу, но и уже кардинально сказываются на уровне жизни простых людей в Европе», — заявил политолог.

Он добавил, что продолжение санкционного давления на Россию со стороны Запада можно охарактеризовать как «выстрел себе в ногу».

Ранее Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.

По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.