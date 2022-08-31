Аналитик допустила, что Шольц будет разыгрывать антироссийскую карту до «победного» фиаско

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что санкции Запада против России правильны и эффективны.

«Шольц выдаёт желаемое за действительное и готов игнорировать объективные цифры, данные и прогнозы. Это понятно, ведь речь идёт о политическом будущем всех старых евроэлит, включая его самого», — отметила аналитик.

Федосова также напомнила, что канцлер ФРГ представил шаги по реформированию ЕС, один из которых — отказ от принципа вето для отдельных стран, например, по вопросу внешней политики.

По её словам, это, по сути, переписывание Лиссабонского договора и на этом этапе Шольц не может «расписаться в несостоятельности политики Брюсселя».

«В этой ситуации остаётся закрыть глаза на цифры потребительской и промышленной инфляции, прогнозы осенней социальной нестабильности и разыгрывать антироссийскую карту до «победного» фиаско», — заключила собеседница RT.

Ранее Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными.

По мнению немецкого политика, рестрикции являются важным средством давления на Москву.