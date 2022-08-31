Почти 30 компаний из Эстонии попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС

В Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский МИД.

«Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — сказал глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что обнародование перечня компаний не нарушает правил коммерческой тайны. Так, например, среди предприятий, пожелавших освободиться от исполнения санкций против России, оказались Flexoil OÜ, United Stream OÜ и Baltic Marine Bunker AS.

Министр добавил, что власти страны уже предоставили предложения по новому пакету санкций, направленных на снижение торговли энергоносителями ЕС с Россией.

Ранее сообщалось, что в ряде горсоветов Нидерландов обратились к правительству с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций на фоне сложностей с поиском альтернатив российским энергоносителям.

23 августа расчётная цена за газовые хабы в Европе стала рекордной за всю историю функционирования европейских газовых хабов с 1996 года.