военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Почти 30 компаний из Эстонии попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС

Короткая ссылка
В Эстонии 28 компаний обратились к властям с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций ЕС, чтобы импортировать нефтепродукты из России, сообщает портал ERR со ссылкой на эстонский МИД.

«Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — сказал глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что обнародование перечня компаний не нарушает правил коммерческой тайны. Так, например, среди предприятий, пожелавших освободиться от исполнения санкций против России, оказались Flexoil OÜ, United Stream OÜ и Baltic Marine Bunker AS.

Министр добавил, что власти страны уже предоставили предложения по новому пакету санкций, направленных на снижение торговли энергоносителями ЕС с Россией.

Ранее сообщалось, что в ряде горсоветов Нидерландов обратились к правительству с просьбой временно освободить их от исполнения антироссийских санкций на фоне сложностей с поиском альтернатив российским энергоносителям.

23 августа расчётная цена за газовые хабы в Европе стала рекордной за всю историю функционирования европейских газовых хабов с 1996 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить