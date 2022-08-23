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Цены на газ в Европе побили рекорд 1996 года

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Расчётная цена за газовые хабы в Европе стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла $2861,6 за 1 тыс. куб. м.

В пике цена газа 18 августа доходила до $2532.

Уже осенью стоимость газа на европейских площадках может вплотную подойти к отметке $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. Такими прогнозами в беседе с RT поделился эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, такой сценарий возможен в случае повторных полных остановок подачи газа по «Северному потоку».

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