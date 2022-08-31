Euractriv: горсоветы Нидерландов попросили временно освободить их от санкций против России
«Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми (городских. — RT) советов об исключениях (из санкций. — RT)», — приводит портал Euractriv заявление сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.
Он допустил возможность предоставления властями страны исключений в случае, если ни одна компания не подаст заявку на участие в тендере или если совет докажет, что не может финансово обеспечить исполнение контракта.
Ранее сообщалось, что нидерландский город Гаага попросит временного освобождения от ограничительных мер ЕС в отношении России.
23 августа расчётная цена за газовые хабы в Европе стала рекордной за всю историю функционирования европейских газовых хабов с 1996 года.