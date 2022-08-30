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Жозеп Боррель: министры обороны ЕС готовы вооружать Украину столько, сколько придётся

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Министры обороны стран Евросоюза подтвердили готовность направлять Украине столько военной помощи, сколько будет необходимо. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи министров в Праге.
Жозеп Боррель: министры обороны ЕС готовы вооружать Украину столько, сколько придётся
  • Gettyimages.ru

«Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС отметил, что ситуация на Украине «остаётся очень плохой», поэтому ВСУ нужна помощь Евросоюза.

Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.

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