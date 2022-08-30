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Боррель заявил, что ситуация в зоне боевых действий на Украине остаётся плохой

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Ситуация в зоне боевых действий на Украине в настоящее время является очень плохой, Киеву необходима помощь. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ситуация в зоне боевых действий на Украине остаётся плохой
  • AP

«Ситуация остаётся очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим её предоставлять в виде военных средств», — приводит РИА Новости его слова по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.

Боррель добавил, что на встрече не будет принято окончательных решений, но необходим предварительный консенсус всех стран ЕС по вопросу военной помощи Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.

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