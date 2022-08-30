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В МИД России призвали стороны конфликта в Ираке отказаться от насилия

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В МИД России внимательно отслеживают ситуацию в Ираке и призывают все стороны конфликта проявлять ответственный подход и отказаться от насилия.
В МИД России призвали стороны конфликта в Ираке отказаться от насилия
  • РИА Новости

«Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия», — говорится в заявлении.

Москва исходит из того, что все острые вопросы должны решаться жителями Ирака исключительно в рамках правового поля.

По данным телеканала Al Hadath, в ходе вооружённых столкновений в столице Ирака Багдаде погибли по меньшей мере 33 человека.

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа в связи с беспорядками, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой зелёной зоны Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.

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