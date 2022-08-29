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В Ираке ввели комендантский час на фоне столкновений силовиков с протестующими

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Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.
В Ираке ввели комендантский час на фоне столкновений силовиков с протестующими
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление объединённого командования силами безопасности Ирака.

«Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака начиная с 19:00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

По информации агентства, сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники, в результате столкновений в «зелёной зоне» погибли два человека, ещё 19 получили травмы.

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