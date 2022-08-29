В Ираке ввели комендантский час на фоне столкновений силовиков с протестующими
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление объединённого командования силами безопасности Ирака.
«Объявляется полный запрет на передвижение во всех провинциях Ирака начиная с 19:00 сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
По информации агентства, сотрудники сил безопасности разгоняют протестующих, используя слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники, в результате столкновений в «зелёной зоне» погибли два человека, ещё 19 получили травмы.