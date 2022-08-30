Al Hadath: число жертв столкновений в Багдаде возросло до 33

В ходе вооружённых столкновений в столице Ирака Багдаде погибли по меньшей мере 33 человека.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на информированные источники и участников беспорядков.

По его данным, сотни человек пострадали.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа в связи с беспорядками, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.