Al Jazeera: число погибших в ходе столкновений в Багдаде возросло до 20

Число погибших в результате столкновений в Ираке увеличилось до 20.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракских медиков.

Ранее агентство AFP передавало, что число погибших в результате столкновений в Ираке достигло 15.

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.