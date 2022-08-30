AFP: в результате столкновений в Ираке погибли 15 человек

Число погибших в результате столкновений в Ираке достигло 15. Об этом информирует AFP со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство в Twitter, 15 протестующих были убиты в «зелёной зоне» Багдада.

Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия.