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AFP: в результате столкновений в Ираке погибли 15 человек

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Число погибших в результате столкновений в Ираке достигло 15. Об этом информирует AFP со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство в Twitter, 15 протестующих были убиты в «зелёной зоне» Багдада.

Ранее власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия.

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