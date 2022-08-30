Генсек ООН призвал принять меры по деэскалации ситуации в Ираке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия.

Об этом заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Он (Антониу Гутерреш. — RT) призывает к спокойствию и сдержанности, а также призывает все соответствующие стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации и предотвращения любого насилия», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, Гутерреш с обеспокоенностью следит за продолжающимися протестами в Ираке.

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.