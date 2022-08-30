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Американист Рогулёв назвал циничным призыв США «скинуться» на восстановление Афганистана

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв раскритиковал в беседе с RT призыв постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд к России и Китаю оплатить восстановление Афганистана.
Американист Рогулёв назвал циничным призыв США «скинуться» на восстановление Афганистана
  • Gettyimages.ru

«Это, конечно, исключительно циничное заявление, но оно — в духе США и в духе тех двойных стандартов, которые довольно часто проявляются в американской политике», — пояснил эксперт.

По словам Рогулёва, главным примером является тот факт, что деньги афганского народа и предыдущего правительства находятся в США и американцы «не собираются эти средства возвращать и как-то их расконсервировать».

«Они заморозили на своих счетах афганские деньги, но при этом обращаются к России и Китаю, чтобы те поучаствовали в восстановлении Афганистана. В целом это несерьёзное заявление», — заключил собеседник RT.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя осудил предложение американской коллеги Линды Томас-Гринфилд «скинуться» на решение проблем Афганистана.

Он подчеркнул, что странам Запада придётся самим платить за свои ошибки.

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