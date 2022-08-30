Представитель МИД Китая: милитаризация Японии представляет угрозу для безопасности в Азии
- AP
«Япония предпринимает действия, которые существенно противоречат тексту мирной конституции этого государства, тем самым представляя серьёзную угрозу для мира, безопасности и стабильности в АТР», – сказал представитель МИД КНР.
Китайский дипломат заявил, что Токио чрезмерно наращивает расходы военного бюджета, постоянно усиливая сотрудничество с Вашингтоном.
Он также отметил, что Японии следует проявлять уважение к соседним странам, учитывая их обеспокоенность в области безопасности.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Китай прекратить учения возле Тайваня.